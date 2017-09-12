Россиян решили лишить бирок на ручную кладь

Минтранс представил новую версию поправок в Федеральные авиационные правила (ФАП). Согласно им, максимально допустимый лимит одного багажного места уменьшится с 32 до 30 килограммов, а бирки на ручную кладь будут отменены. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал авиаэксперт и редактор Aviablogger Юрий Плохотниченко.

Специалист отметил, что ограничение на предельный вес багажа создано для защиты здоровья грузчиков и не имеет отношения к норме бесплатного провоза, которая обычно равна в экономклассе 20 или 23 килограммам. «32 килограмма — технический лимит веса, и его в новом проекте предлагается уменьшить до 30 килограммов. Он при этом войдет в противоречие с мировой практикой, где норма 32 килограмма».

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Плохотниченко добавил, что лимит в 30 килограммов может послужить причиной недоразумений и конфликтов с пассажирами, желающими провезти вещь весом 31-32 килограмма. Кроме того, это урежет бесплатную норму багажа для пассажиров бизнес-класса ряда авиакомпаний, у которых она сейчас составляет два места по 32 килограмма каждое.

Еще одно нововведение — отмена бирок «ручная кладь». Действующие ФАП формально требуют вешать эту бирку во время регистрации на всю ручную кладь. На практике это требование давно уже не соблюдается, в том числе потому, что многие пассажиры проходят регистрацию онлайн и вообще не появляются на стойках регистрации, отметил эксперт.

В настоящее время поправки, созданные рабочей группой с участием Минтранса, авиакомпаний, депутатов Госдумы и Совета Федерации, проходят этап обсуждения и антикоррупционной экспертизы. Они могут вступить в силу в октябре.