Назван лучший отель Москвы

Правительство Москвы наградило победителей премии «Путеводная звезда», которая присуждается за заслуги в сфере гостиничного туризма. Об этом сообщает «Интерфакс».

Экспертами туристического бизнеса отбирались лучшие гостиницы, владельцы отелей проводили оценку туроператоров, а интернет-пользователи выбирали победителя в номинации «Лучший консьерж города Москвы». Участники проекта «Активный гражданин» определили лучшее мероприятие под открытым небом.

В категории 5* лучшей гостиницей была признана Lotte Hotel, в категории 4* — Double tree Marina by Hilton. Из трехзвездочных отелей занял первое место Ibis Киевская. «Орехово» стала лауреатом премии среди двухзвездочных гостиниц. «Годзиллас» был признан лучшим хостелом Москвы, а Marriott Grand Hotel стал победителем в категории «Конгресс-отель».

«Активный гражданин» назвал лучшим мероприятием под открытым небом фестиваль «Круг света», а в качестве лучшего события года были выбраны оперные вечера в Петровском путевом дворце.

Также наградили лучшего консьержа по версии подписчиков страницы премии «Путеводная звезда» в Facebook. Победителем стал Виталий Антропов, который работает в московской гостинице «Ритц-Карлтон».

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