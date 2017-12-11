«Аэрофлот» получил международную премию World Travel Awards 2017 в самой престижной категории — «Лидирующий авиационный бренд мира». Награда в этой номинации вручалась впервые и сразу была присуждена ведущему российскому авиаперевозчику. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Премия World Travel Awards имеет неофициальный статус «туристического Оскара». Ежегодно ее обладателями становятся лучшие представители индустрии путешествий, гостиничного бизнеса, гражданской авиации. В течение всего года награды присуждаются на трех уровнях: в масштабах страны, региона, а затем и всего мира. Победителей определяют путем онлайн-голосования, в котором участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников. Основными критериями оценки являются качество продукта и уровень сервиса.

Торжественный финал мирового этапа состоялся 10 декабря во Вьетнаме, на всемирно известном острове-курорте Фукуок.

За первое место в номинации «Лидирующий авиационный бренд мира» российский перевозчик боролся с мощным конкурентом — авиакомпанией Emirates.

«Эта победа — большая честь для нас и в то же время закономерный результат», — заявил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. «World Travel Awards — аналог Оскара в туристической отрасли. Чтобы получить его, причем в такой престижной категории, от нас потребовалась большая работа». — подчеркнул он.

Ранее в этом году «Аэрофлот» одержал победу на региональном этапе World Travel Awards 2017 в двух номинациях — «Лидирующий авиационный бренд Европы» и «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом». Этот результат позволил авиаперевозчику выйти в мировой финал премии. Ни одна компания из России ранее не добивалась такого достижения.