Крымский курорт признали лучшим в мире

Ялтинский курорт «Мрия» получил награду «Лучший семейный курорт» на международном конкурсе в сфере гостиничного бизнеса World Luxury Hotel Awards.

Среди российских гостиниц победителями также стали The Lodge Baikal Residence в номинации «Лучший загородный отель», сочинский Rixos Krasnaya Polyana как лучший в стране горный отель и спа-отель класса люкс, а также московский Swissôtel Krasnye Holmy в категориях «Роскошный современный отель» и «Лучший вид с крыши».

Конкурс World Luxury Hotel Awards проводится с 2006 года. В 2017-м награды вручали в Швейцарии. Жюри отбирало более 100 победителей в разных категориях из 800 номинированных по результатам отзывов.

Сбор голосов проходил в течение четырех недель, учитывалось мнение более чем 300 тысяч человек.