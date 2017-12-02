На Украине пожаловались на насмешки россиян при строительстве Крымского моста

Председатель Социалистической партии Украины, бывший советник министра внутренних дел страны Илья Кива заявил, что строительство моста через Керченский пролив является насмешкой россиян над киевскими властями. Его слова цитирует портал «Обозреватель».

По словам Кивы, Украине следует перестать выпрашивать помощи у стран Запада и задуматься о «единой государственной проукраинской позиции». «Не стоит ли пересмотреть внешнеэкономические взаимоотношения с Россией? Может это даст возможность повлиять на сложившуюся ситуацию и войну. Я хочу сказать, что русские с нас смеются. Они говорят: "Вы здесь солдат в землю кладете, но в ста километрах вам это не мешает вести с нами торгово-экономические отношения"», — заявил политик.

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29 ноября министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести новые санкции против России для остановки строительства Крымского моста. Он подчеркнул, что возведение конструкций в Керченском проливе прямо влияет на транспортную инфраструктуру и экономику Украины. В частности, снижается количество судозаходов и грузооборот в морских портах Мариуполя и Бердянска, уменьшается загрузка зерновых терминалов.

Мост через Керченский пролив должен соединить Крым и Краснодарский край. Общая его длина составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.