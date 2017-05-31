Владельцам 1,5 миллиона квартир предрекли проблемы из-за закона о хостелах

Председатель правления некоммерческой организации «Лига хостелов» Евгений Насонов заявил, что из-за возможного запрета на оказание гостиничных услуг в жилых домах проблемы могут возникнуть у владельцев 1,5 миллиона квартир в России. Об этом в среду, 31 мая, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

«Тот закон, который рассматривается в Госдуме, это законопроект о том явлении, которое называется частный сектор. По большому счету это законопроект о праве собственности», — отметил эксперт.

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По его словам, ограничение на обустройство хостелов в жилых домах коснется всего частного сектора на юге страны, в частности, порядка 15 тысяч помещений в Краснодарском крае и 10 тысяч в Крыму.

В общей сложности в России услуги размещения предоставляют примерно в 1,5 миллиона квартир в жилых домах, полагает Насонов. «Все это станет вне закона, если законопроект примут», — предупредил он.

В ноябре 2016 года создатель лучшего хостела в России (Soul Kitchen в Санкт-Петербурге) Сергей Сорокин в беседе с «Лентой.ру» спрогнозировал, что многие российские мини-отели закроются либо поднимут цены в случае вступления в силу запрета хостелов в жилых домах.

Упомянутый законопроект был принят Госдумой в первом чтении в мае 2016 года. Второе чтение он не прошел.

