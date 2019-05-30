«Аэрофлот» открыл субсидируемые рейсы по маршруту Краснодар — Симферополь

Авиакомпания «Аэрофлот» открывает собственный межрегиональный рейс по маршруту Краснодар — Симферополь — Краснодар. Обслуживать линию будут современные самолеты Boeing 737, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В сообщении отмечается, что ежедневные полеты между Краснодаром и Симферополем будут выполняться с 2 июня по 1 октября 2019 года. Указанные рейсы авиакомпании входят в программу авиаперевозок, субсидируемых государством. В связи с этим, стоимость билета в классе «Эконом» составит 2,5 тысячи рублей в одну сторону.

В авиакомпании также отмечают, что «Аэрофлот» традиционно принимает участие в государственной программе субсидирования рейсов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь. Ранее в программу также были включены рейсы между Симферополем и Сочи для повышения россиянам транспортной доступности курортов Крыма.

Новые рейсы напрямую соединят крупные города юга России, минуя Москву. Развитие межрегиональных авиаперевозок за пределами столицы позволит «Аэрофлоту» выполнить задачу, поставленную правительством РФ — повысить на треть авиационную мобильность населения страны к 2024 году.