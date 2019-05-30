Airbus совершил аварийную посадку в московском аэропорту

Авиалайнер Airbus А320 авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что к самолету выехали пожарные службы и подразделения МЧС.

Как сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», самолет, следовавший из Москвы в Грозный, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности в системе пожаротушения. На его борту находится 150 пассажиров.

Ранее в мае самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа» не смог убрать шасси и вынужден был прервать полет. Авиалайнер, выполнявший рейс по маршруту Новый Уренгой — Уфа, вернулся в аэропорт после поломки. На борту находились 111 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!