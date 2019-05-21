Российский самолет прервал полет из-за поломки

Самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа» не смог убрать шасси и вынужден был прервать полет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Авиалайнер, выполнявший рейс по маршруту Новый Уренгой — Уфа, вернулся в аэропорт после поломки. На борту находилось 111 человек: 104 пассажира и 7 членов экипажа.

На случай аварийной посадки в аэропорт был направлен 31 спасатель МЧС и 10 единиц спецтехники. Посадка прошла в штатном режиме. Никто не пострадал.

Ранее 21 мая вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) из Ижевска в Москву пришлось отменить из-за неисправности. Инцидент произошел, когда лайнер с 56 пассажирами на борту выруливал на взлетно-посадочную полосу. Сотрудники аэропорта заметили на полосе керосин, после чего вылет пришлось прервать.

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