Самолет совершил аварийную посадку без шасси и остался цел

Самолет британской авиакомпании Flybe совершил аварийную посадку без передней стойки шасси в аэропорту в Северной Ирландии. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел с лайнером Bombardier Dash 8, перевозившем 53 пассажира из Белфаста в шотландский Инвернесс. Как показало расследование, неполадки возникли из-за проблем с электропроводкой. Дверцы захлопнулись в тот момент, когда стойка шасси еще не была убрана после взлета, что привело к заклиниванию механизма.

Когда пилот обнаружил неисправность, он сделал несколько кругов над Ирландским морем, чтобы выработать топливо, а затем вернулся в аэропорт Белфаста и успешно совершил аварийную посадку.

После приземления самолет накренился вперед, а как только лайнер остановился на посадочной полосе, пилот приказал всем немедленно покинуть борт. В результате инцидента никто серьезно не пострадал, два человека получили легкие травмы.

В мае лайнер авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай. Инцидент произошел с самолетом Embraer ERJ-190LR, летевшим из Янгона. Пилотам не удалось выпустить стойку шасси, после чего они сожгли топливо и приземлились без нее.

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