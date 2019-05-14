Российский пассажирский самолет вернулся в Москву из-за проблем с шасси

Самолет российской авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Милан, вернулся в аэропорт Внуково из-за проблем со стойкой шасси. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел с лайнером Boeing 737, перевозившим 109 пассажиров. Отмечается, что после вылета у самолета не убралась стойка шасси, и командир воздушного судна запросил экстренную посадку. Никто из пассажиров не пострадал.

Как сообщается вTelegram-канале «Говорит Москва», перед приземлением командир воздушного судна вырабатывал топливо над аэропортом.

В Utair подтвердили информацию об инциденте.

Ранее в мае самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай в Мьянме.

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