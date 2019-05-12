Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение

Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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По словам собеседника издания, хорошо знакомого с принципами сертификации лайнеров, разрушение стойки шасси после жесткой посадки не должно было повлиять на утечку топлива. Он пояснил, что согласно «Нормам летной годности самолета в транспортной категории», стойки шасси должны быть собраны таким образом, чтобы в случае их поломки не возникла утечка из любой части топливной системы в количестве, достаточном для возникновения пожара.

Эксперт добавил, что сомневается в том, что SSJ-100 соответствует в этом пункте «Нормам летной годности самолета в транспортной категории» и что, вероятнее всего, этот пункт упустили, когда его сертифицировали.

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Другой специалист, руководитель программ международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Александр Явкин, поддержал его слова. Он поставил под сомнение основную версию причины катастрофы и рассказал, что оборудование не должно было выйти из строя после удара молнии, так как конструкция лайнера должна быть защищена от подобных воздействий.

По словам Явкина, отказ оборудования мог произойти по причине недостаточно хорошего уровня работ в процессе сертификации или из-за отклонений от типовой конструкции при создании SSJ-100.

5 мая пассажирский самолет SSJ-100 выполнял рейс Москва — Мурманск, но вернулся в Шереметьево и совершил аварийную посадку в Шереметьево. По словам пилотов и членов экипажа лайнера, в самолет попала молния, нарушились связь и работа электроники. После приземления судно загорелось, погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий, одна из приоритетных — ошибка пилотов.

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