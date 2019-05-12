Путешествия
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Рассекречены документы об убийстве Симона Петлюры
Московское метро станет тише 
Украинский спецназ отработал захват корабля с лежащим экипажем
Американский бегун победил благодаря «прыжку супермена»
Названы средние зарплаты немецких рабочих
В центре Харькова снесут палатку в честь погибших украинских солдат
Туристка спасла бездомного щенка и умерла от бешенства
Задержан Александр Емельяненко
Российский прокурор и генерал МВД несли одно и то же фото на «Бессмертном полку»
Новости партнеров

Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение

Перейти в «Мою Ленту»

Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам собеседника издания, хорошо знакомого с принципами сертификации лайнеров, разрушение стойки шасси после жесткой посадки не должно было повлиять на утечку топлива. Он пояснил, что согласно «Нормам летной годности самолета в транспортной категории», стойки шасси должны быть собраны таким образом, чтобы в случае их поломки не возникла утечка из любой части топливной системы в количестве, достаточном для возникновения пожара.

Эксперт добавил, что сомневается в том, что SSJ-100 соответствует в этом пункте «Нормам летной годности самолета в транспортной категории» и что, вероятнее всего, этот пункт упустили, когда его сертифицировали.  

Другой специалист, руководитель программ международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Александр Явкин, поддержал его слова. Он поставил под сомнение основную версию причины катастрофы и рассказал, что оборудование не должно было выйти из строя после удара молнии, так как конструкция лайнера должна быть защищена от подобных воздействий.

По словам Явкина, отказ оборудования мог произойти по причине недостаточно хорошего уровня работ в процессе сертификации или из-за отклонений от типовой конструкции при создании SSJ-100.

5 мая пассажирский самолет SSJ-100 выполнял рейс Москва — Мурманск, но вернулся в Шереметьево и совершил аварийную посадку в Шереметьево. По словам пилотов и членов экипажа лайнера, в самолет попала молния, нарушились связь и работа электроники. После приземления судно загорелось, погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий, одна из приоритетных — ошибка пилотов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Специалисты объяснили, почему нужно приостановить полеты «Суперджетов» после катастрофы в Шереметьево
Производитель SSJ-100 ответил на обвинения в ненадежности самолета
Сгоревший SSJ-100 в день катастрофы пропустил техобслуживание в Саратове
Стало известно о роли ручной клади в смерти пассажиров SSJ-100 в Шереметьево
Путешествия
Путешествия00:0110 мая

«Черный парень без акцента поздоровался со мной по-русски»

Секс-туризм и маршрут смерти: как россияне добрались до Гвинеи
17:40Сегодня

Туристка спасла бездомного щенка и умерла от бешенства

10:4211 мая

Самолет с россиянами вернулся в аэропорт из-за спущенного колеса

13:13Сегодня

Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео

Путешествия13:18 6 мая

Аварийный выход

В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
12:17Сегодня

Названы самые выгодные направления для путешествий летом

12:1710 мая

Федор Конюхов установил новый исторический рекорд

09:06 9 мая

Обнаружено тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае

Путешествия00:0130 апреля
SAINT LOUIS, SAINT-LOUIS, SENEGAL - 2010/04/09: Senegalese boy pretending to be a boxer. (Photo by Jorge Fernández/LightRocket via Getty Images)

«Вас тут убьют, как стемнеет»

Темная сторона Африки: как россияне очутились в Сенегале и чуть не погибли
16:3811 мая

В Дубае построят высокоскоростную канатную дорогу

22:04 6 мая

Разъяренный пассажир покусал полицейского в аэропорту

20:14 8 мая

За клиентами Airbnb неделями подглядывали со скрытых камер

Россия
«Таких, как я, в Америке в тюрьму сажают»
Врача решили наказать за спасение травмированной соседки. Его поддержала вся страна
«Я впервые видел так много тел в одной яме»
Эти россияне ищут и находят на полях сражений забытых советских солдат
Опасные вкусы
 
В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую
Путин рассказал о гене героизма у россиян
Российский прокурор и генерал МВД несли одно и то же фото на «Бессмертном полку»
В России упростили оформление детских пособий
Все материалы
Мир
«Любители животных превратились в головорезов»
 
Бывший министр Венесуэлы арестован в Испании по запросу США
Раскрыта тема визита Помпео в Россию
Трамп назвал худшего главу ФБР
Стало известно местонахождение Бутиной
США задержали судно из Северной Кореи
Бутину увезли из тюрьмы
Все материалы
Бывший СССР
«Людей секли плетьми из колючей проволоки»
Большевики объединили Литву и Белоруссию. Но дружба народов закончилась кровавой резней
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Не хуже Бандеры
Украинские националисты и пособники Гитлера теперь тоже ветераны. Кто они и чем известны
В ДНР рассказали об убивших командира украинских солдатах
В центре Харькова снесут палатку в честь погибших украинских солдат
В Верховной Раде предложили сообщить ООН о дискриминации коренных народов России
Советник Зеленского пообещал сохранить курс «на войну с Россией»
Все материалы
Экономика
Жажда наживы
Как большие зарплаты начальников приводят компании к краху
«Три енота»
Кукольный театр как идея для малого бизнеса
Задел на будущее
России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
Трамп посоветовал Китаю не тянуть с торговой сделкой
Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары
В десятку богатейших людей Великобритании вошел еще один россиянин
Украина возобновила транзит российской нефти
Все материалы
Силовые структуры
Территория монстров
«Черный Дельфин» — самая страшная тюрьма России. Тут обитают маньяки, людоеды и террористы
Александр Кокорин и Павел Мамаев«Мы рассчитывали на гуманность накануне 9 Мая»
Кокорина и Мамаева отправили в колонию. Они ждали другого решения
Кровавый «Маскарад»
После войны маршал Жуков взялся за бандитов в Одессе. Их перебили без суда и следствия
Задержание бывшего полицейского из-за аферы в миллион долларов сняли на видео
В убийстве помощника московского прокурора заподозрили его коллегу
Адвокат Пака отреагировала на приговор Кокорину и Мамаеву
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Грязный прием
Отрубленные головы, выпущенные кишки и литры крови: Mortal Kombat 11
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Куб смерти
Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия. Ему помешала случайность
На полигоне в США заметили С-300
США испытали противоракету SM-3
Запах спирта после пристыковки американского корабля взволновал экипаж МКС
Стало известно о секретной ракете США
Все материалы
Спорт
Красная карточка — дорога в лагерь
Как сборная Ирака выиграла главный трофей в своей истории, пока в стране шла война
Емельяненко перед задержанием сидел на асфальте с бутылкой
Американский бегун победил благодаря «прыжку супермена»
Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира
Дух самурая
Сумо — борьба гигантов и великанов. Почему всему миру трудно ее понять
Профессию Кокорина посчитали непригодной для СИЗО
Задержан Александр Емельяненко
Все материалы
Культура
Мертвый сезон
Семь лучших детективов и триллеров весны
Кочуй пока горячо
Степь наносит ответный удар: бесстыжий бурятский поп-арт везут в Венецию
«Ты пробовал пользоваться миксером вместо ершика?»
Эти рэперы нарушают правила и пишут самый необычный хип-хоп в стране
Лазарев рассказал о сложностях при репетиции номера для «Евровидения»
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»
Появились подробности о картинах Айвазовского на затонувшем пароходе
Не только танки
Почему новое русское кино о войне теперь не стыдно смотреть
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я думал, что видел все»
Этот парень побил рекорд «Своей игры» и стал миллионером. В чем его секрет?
«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»
Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
«Я хотел кровушки»
За что любили и ненавидели одного из главных журналистов России Сергея Доренко
Вдова Доренко обвинила его дочерей в неуважении
Опубликованы документы о болезни Доренко
Прощание с Сергеем Доренко отменили из-за запрета полиции
Семья Алсу отреагировала на новости о требовании засекретить проверку «Голоса»
Все материалы
Ценности
«Им хочется казаться хрупкими куколками»
В этой стране процветают секс за деньги и школы морали для дрессировки покорных жен
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Закон военного времени
Какие часы помогали воевать летчикам, спецназу и артиллеристам
Еще один бренд пригласил на работу модель без переднего зуба
Тучную женщину возмутили худые в рекламе нижнего белья для тучных
Свекровь обругали за попытку перещеголять невестку на ее свадьбе
Искусство шока
Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Все материалы
Путешествия
«Черный парень без акцента поздоровался со мной по-русски»
Секс-туризм и маршрут смерти: как россияне добрались до Гвинеи
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
У SSJ-100 проблемы с полетами по всей России
После катастрофы в Шереметьево рейсы задерживают и отменяют
Туристка спасла бездомного щенка и умерла от бешенства
Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео
Названы самые выгодные направления для путешествий летом
Обнаружено тело четвертого погибшего при сходе лавины на Алтае
Все материалы
Из жизни
Умирающая красота
Эти женщины живут в грязи и нищете. Волосы помогают им выжить
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Меган Маркл и принц Гарри Дитя королевское
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
На президента Филиппин заполз огромный таракан
Два медведя подрались во дворе жилого дома
«Мисс Вселенную» окрестили полной из-за лишнего килограмма
Университет подготовил уроки счастья для предотвращения самоубийств
Все материалы
Шедевры авторекламы
Классика автомобильной рекламы 50-70-х годов
На старом «Гелике» вокруг света
Пара из Австрии бороздит планету на 35-летнем G-Классе
Мальчик в ковбойской шляпе
Избранное на Моторе: Памяти Кэрролла Шелби
Танки от автопроизводителей
Избранное на Моторе: боевая техника от автомобильных компаний
Maserati лишатся двигателей Ferrari
«Зрение» автопилота Tesla ночью в грозу показали на видео
Новую BMW M8 оставят без вакуумного усилителя тормозов
Все материалы
Дом
Башни ПетронасНад облаками
Самые необычные небоскребы со всего мира, от вида которых кружится голова
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Мимо кассы
Что мешает россиянам получить ипотеку: восемь причин
Машино-место в Москве выставили на продажу за десять миллионов рублей
Дом Нобелевского лауреата выставили на продажу за 22 миллиона долларов
Названы страны с самым дешевым жильем у моря
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
Все материалы