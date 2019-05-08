Сгоревший SSJ-100 в день катастрофы пропустил техобслуживание в Саратове

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который вечером 5 мая загорелся в московском аэропорту Шереметьево, в тот же день заправлялся топливом в Саратове, но техническое обслуживание там не проходил. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании «Саратовские авиалинии», эксплуатирующей аэропорт Саратова.

«АО "Саратовские авиалинии" не осуществляло техническое обслуживание воздушного судна Sukhoi Superjet 100 с регистрационным номером RA-89098, выполнявшего рейсы SU1360 и SU1361 по маршруту Москва — Саратов — Москва 5 мая 2019 года», — рассказали в пресс-службе компании.

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Сейчас следователи рассматривают несколько версий катастрофы, в числе которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр. Также из баков самолета взяты образцы топлива.

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 вылетел из Москвы в Мурманск, но был вынужден вернуться в Шереметьево из-за потери связи и автоматического управления бортом. При посадке самолет загорелся, погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник; выжили 37, включая четырех членов экипажа. Возбуждено дело по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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