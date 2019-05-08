Подтверждена подлинность расшифровки переговоров пилотов SSJ-100

Расшифровка опубликованных в интернете переговоров пилотов сгоревшего самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и диспетчеров московского аэропорта Шереметьево оказалась подлинной. Об этом РБК, принадлежащему Григорию Березкину, сообщил источник в Росавиации. Ранее об этом же передавало агентство РИА Новости.

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Запись была опубликована телеканалом РЕН ТВ 7 мая. В ней командир воздушного судна Денис Евдокимов говорит диспетчерам о том, что в лайнер ударила молния и полученные повреждения серьезные, но не критические. Он просит разрешения на возвращение в аэропорт вылета, сообщает о потере радиосвязи и отказе автоматической системы управления. «Самолет горит в молнии», — добавляет пилот.

Позднее Евдокимов информирует диспетчерскую, что самолет не готов к посадке, и запрашивает разрешение уйти на второй круг. В итоге он решает садиться по приборам, а не визуально.

5 мая пассажирский самолет SSJ-100, летевший из Москвы в Мурманск, пошел на аварийную посадку в столичном Шереметьево с полными топливными баками и загорелся. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, среди них один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и 4 члена экипажа, 10 пострадавших госпитализированы с различной степенью тяжести. Возбуждено дело по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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