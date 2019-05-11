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Стало известно о роли ручной клади в смерти пассажиров SSJ-100 в Шереметьево

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Спасение ручной клади пассажирами горящего самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском Шереметьево не могло привести к увеличению числа жертв, поскольку у большинства сидящих в хвостовой части лайнера практически не было шансов выжить. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Эта информация проверялась. Подтверждений не нашла», — сказал собеседник агентства.

По его словам, положение тел погибших в задних рядах указывает на то, что многие из них даже не успели расстегнуть ремни безопасности и умерли в своих креслах от отравления продуктами горения. Предположительно, некоторые могли потерять сознание при ударах воздушного судна о взлетно-посадочную полосу. Сейчас устанавливаются точные причины их смерти.

Источник ТАСС добавил, что спасшиеся пассажиры задних рядов выжили, потому что перебрались в переднюю часть салона до остановки самолета.

Пассажирский самолет SSJ-100 выполнял рейс Москва — Мурманск, но вернулся в Шереметьево и совершил аварийную посадку. По словам пилотов и экипажа лайнера, в него попала молния, нарушились связь и работа электроники. После приземления судно загорелось, погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа. По факту случившегося заведено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий, одна их приоритетных — ошибка пилотов.

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