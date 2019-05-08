Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
США захотели остановить строительство «Северного потока-2»
Мадуро наказал сбежавших военных
Медведева ответила на просьбу общаться по-русски
Лидер «Океана Ельзи» собрался бороться за власть на Украине
Растолстевший и обросший Тор из «Мстителей» превратился в мем
Тучную женщину возмутили худые в рекламе нижнего белья для тучных
Стало известно число пострадавших при крушении самолета в Азии
Названа новая цель российского вмешательства в выборы за рубежом
Volkswagen объявил войну Tesla
Новости партнеров

В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку

Перейти в «Мою Ленту»

В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку. На это обратило внимание принадлежащее Григорию Березкину изданию РБК.

Выяснилось, что слова Евдокимова «Самолет в дайрект моуде [имеется в виду режим Direct Mode]» на аудиозаписи, где он докладывает о частичной потере радиосвязи и просит разрешение вернуться в аэропорт, ошибочно приняли за «Самолет горит в молнии».

Direct Mode — резервный режим управления самолетом, который включается при отказе элементов бортового оборудования. При таком управления компьютер не вмешивается в действия пилота, и за полет полностью отвечает экипаж. Также он не позволяет проводить резкие маневры.

Ранее 8 мая Telegram-канал Baza опубликовал аудиозапись фрагмента переговоров командира самолета с диспетчерами.

Текстовую расшифровку переговоров опубликовал 7 мая телеканал РЕН ТВ. Ее подлинность подтвердили несколько источников.

Вечером 5 мая SSJ-100 «Аэрофлота», отправившийся из Шереметьево в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку, после которой загорелся. В результате пожара погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Появилось аудио с принятыми за «горит в молнии» словами пилота SSJ100
Опубликована аудиозапись переговоров экипажа сгоревшего в Шереметьево самолета
Пассажир SSJ-100 раскрыл новые подробности спасения из горящего самолета
Опубликована полная хронология авиакатастрофы в Шереметьево
Опубликована расшифровка переговоров пилотов сгоревшего SSJ-100 с диспетчерами
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня
Бургомистр Локотского самоуправления Бронислав Каминский в окружении офицеров немецкой полиции

«Сказали, что пишу об антигероях. Решили тихонько избавиться»

Историк рассказала о советских предателях и их помощи фашистам. Теперь ее пытаются уволить
17:02 3 мая

Россиянин испортил памятник и попросил перекрасить его в «достойный цвет»

19:51Сегодня

Единственная женщина-губернатор в России заработала меньше своих подчиненных

19:32Сегодня

Опубликована аудиозапись переговоров экипажа сгоревшего в Шереметьево самолета

Россия00:02 7 мая

«Война — это не праздник, а страх и смерть»

Как школьников в России учат держать автомат, любить Родину и презирать врагов
17:50Сегодня

В России снизилась младенческая смертность

19:22Сегодня

Российских чиновников обяжут есть в школьных столовых за 69 рублей

13:28 1 мая

Путин упростил получение российского гражданства для некоторых украинцев

Россия17:58 7 мая
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги.

«Всюду одно: злодей Сталин протягивает свою страшную руку»

Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда. Реакция историка-сталиниста
17:36Сегодня

В России нашли жившую среди сотни крыс девочку

17:38Сегодня

Защита Керимова не нашла связи между сенатором и «делом Керимова»

16:09Сегодня

Путин выдвинул жесткое требование по нацпроектам

Россия
Бургомистр Локотского самоуправления Бронислав Каминский в окружении офицеров немецкой полиции«Сказали, что пишу об антигероях. Решили тихонько избавиться»
Историк рассказала о советских предателях и их помощи фашистам. Теперь ее пытаются уволить
«Война — это не праздник, а страх и смерть»
Как школьников в России учат держать автомат, любить Родину и презирать врагов
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги.«Всюду одно: злодей Сталин протягивает свою страшную руку»
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда. Реакция историка-сталиниста
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
Единственная женщина-губернатор в России заработала меньше своих подчиненных
Опубликована аудиозапись переговоров экипажа сгоревшего в Шереметьево самолета
В России снизилась младенческая смертность
Все материалы
Мир
Битва за Север
Россия, США и Китай борются за Арктику. Она решит судьбу всего мира
Мадуро наказал сбежавших военных
Названа новая цель российского вмешательства в выборы за рубежом
ФБР усилило давление на россиян в США
«Они обещали нам рай»
Женщины «Исламского государства» о смерти, страхе и отчаянии
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
Россия вышлет двух шведских дипломатов
Все материалы
Бывший СССР
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Зеленский «помирил» советских ветеранов и националистов из УПА
Латышские крестоносцы
Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
Украина накажет российских чиновников за выдачу паспортов в Донбассе
Лидер «Океана Ельзи» собрался бороться за власть на Украине
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
Порошенко согласился прийти на допрос
Все материалы
Экономика
Задел на будущее
России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
«Три енота»
Кукольный театр как идея для малого бизнеса
Родовое проклятие
 
Volkswagen объявил войну Tesla
США захотели остановить строительство «Северного потока-2»
США развязали новую торговую войну с Китаем
Иностранные богачи взяли пример с россиян
Все материалы
Силовые структуры
Огненный след
Появились новые версии катастрофы SSJ-100 в Шереметьево. Виновных будет много
«Горящий клубок железа летит по полосе»
Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Адвокат Пака отреагировала на приговор Кокорину и Мамаеву
Российский врач изнасиловал пациентку после операции и избежал тюрьмы
Российский судья покончил с собой в гараже
Кокорин и Мамаев получили право на досрочное освобождение
Все материалы
Наука и техника
Куб смерти
Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия. Ему помешала случайность
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Старая гвардия
Нечеловеческая жестокость и страдания на снимках легендарного военного фотографа
Россия «заработает» на «Ангаре-А5»
Су-25СМ3 поразит цели «без летчика»
Российский «Набросок» оказался «Веной» со снегоболотоходом
Генерал развеял миф о «фронтовых» водке и сале
Все материалы
Спорт
«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов
Англичане разгромили «Барселону», забив четыре безответных мяча
Медведева ответила на просьбу общаться по-русски
Тренер «Зенита» отреагировал на приговор Кокорину
Российский боец UFC ответил на слова Макгрегора о грязных крысах
Павел Мамаев, Александр Протасовицкий, Александр Кокорин (справа налево)«Я в СИЗО 40 книжек прочитал. В жизни столько не читал»
Кокорин расплакался в зале суда. О чем он и Мамаев сказали в последнем слове?
Выдававшую себя за украинку российскую бегунью дисквалифицировали на 12 лет
Российский боец UFC раскрыл гонорар за бой в России
Все материалы
Культура
Крылатова качели
Умер Евгений Крылатов — композитор «Гостьи из будущего» и «Приключений Электроника»
Кочуй пока горячо
Степь наносит ответный удар: бесстыжий бурятский поп-арт везут в Венецию
«Мне хотелось сделать советское кино»
Как миллиардер снял по-пацански дерзкую драму о Дне Победы
Растолстевший и обросший Тор из «Мстителей» превратился в мем
Создатели «Игры престолов» объяснили равнодушие Джона Сноу к своему лютоволку
Из ремейка «Леди и Бродяги» уберут расистскую песню сиамских кошек
Россияне назвали свои любимые военные фильмы
Все материалы
Интернет и СМИ
«Как тебе такое, маленькая дрянь?»
Взрослые слушают русский рэп и ссорятся со школьниками. Все ради славы на YouTube
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»
Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
Необычный способ поедания наггетсов сочли кощунством
Модель рассказала о невидимых на фото с подиума мучениях
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Старшеклассница стала порноактрисой и подверглась травле
Все материалы
Ценности
Искусство шока
Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
«После 21 года им срывает башню»
Как секс-революция подарила одним американкам свободу, а другим — религиозный плен
Еще один бренд пригласил на работу модель без переднего зуба
Ким Кардашьян призналась в неспособности сесть на балу из-за корсета
Свекровь обругали за попытку перещеголять невестку на ее свадьбе
Послеродовая внешность Меган Маркл удивила фанатов
Все материалы
Путешествия
У SSJ-100 проблемы с полетами по всей России
После катастрофы в Шереметьево рейсы задерживают и отменяют
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Стало известно число пострадавших при крушении самолета в Азии
За клиентами Airbnb неделями подглядывали со скрытых камер
Пассажирский самолет разбился в Азии
Сотрудники аэропорта открыли урну с прахом матери пассажира и возмутили его
Все материалы
Из жизни
Меган Маркл и принц Гарри Дитя королевское
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Ен Сук Юн«Такое даже в кино не увидишь»
Вдова миллионера 8 лет пытается найти убийцу мужа. Ее годами обманывает детектив
Ребенок родился с мозгом на лице
Меган Маркл и принц Гарри объявили имя сына
Мужчина укусил змею и умер
Женщина попала под проливной дождь и разбогатела
Все материалы
Тест Kia Soul нового поколения
Яркая внешность, приятный интерьер и проблемы с подвеской
Десять ответов на нестыдные вопросы про Нюрбургринг
Что особенного в немецкой гоночной трассе, отчего все хотят поставить ее рекорд?
Неожиданные хот-роды Volvo
Кто и зачем строит хот-роды на агрегатах «Вольво»
Превратить в универсал
Дизайнер Райн Приск переделывает спорткары в шутинг-брейки
Фанаты Lada сделают идеальный Largus
«Гелик» 4×4² без крыши и стоек научили ездить в дождь
Классический BMW превратили в трек-кар с двигателем V10
Все материалы
Дом
«Лупить их надо розгами»
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Все цвета радуги
Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
Средняя цена новых домов около Москвы перевалила за миллион евро
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
Названа главная опасность жизни в коммуналке
Половину московской «однушки» оценили в 32 миллиона рублей
Все материалы