В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку

В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку. На это обратило внимание принадлежащее Григорию Березкину изданию РБК.

Выяснилось, что слова Евдокимова «Самолет в дайрект моуде [имеется в виду режим Direct Mode]» на аудиозаписи, где он докладывает о частичной потере радиосвязи и просит разрешение вернуться в аэропорт, ошибочно приняли за «Самолет горит в молнии».

Direct Mode — резервный режим управления самолетом, который включается при отказе элементов бортового оборудования. При таком управления компьютер не вмешивается в действия пилота, и за полет полностью отвечает экипаж. Также он не позволяет проводить резкие маневры.

Ранее 8 мая Telegram-канал Baza опубликовал аудиозапись фрагмента переговоров командира самолета с диспетчерами.

Текстовую расшифровку переговоров опубликовал 7 мая телеканал РЕН ТВ. Ее подлинность подтвердили несколько источников.

Вечером 5 мая SSJ-100 «Аэрофлота», отправившийся из Шереметьево в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку, после которой загорелся. В результате пожара погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.

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