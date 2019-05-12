Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео

@aviadispet4er /Telegram

Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма). Об этом сообщает портал Aviation Safety.

Инцидент произошел с лайнером Embraer ERJ-190LR, следовавшим из Янгона в Мандалай. После того как пилотам не удалось выпустить переднюю стойку шасси, они совершили два прохода на низкой высоте над взлетно-посадочной полосой (ВПП), выработали топливо и успешно приземлились без шасси.

На ролике, опубликованном в сети, видно, как самолет заходит на посадку, а после соприкосновения с ВПП начинает крениться вперед и искриться. Отмечается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее в мае самолет Boeing 767-300, перевозивший российских туристов, вернулся в аэропорт города Камрань из-за проблем с шасси. У самолета спустило колесо. В течение четырех часов пилоты вырабатывали топливо, после чего им удалось успешно посадить лайнер.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!