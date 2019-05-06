Пропавший с радаров самолет в Мексике обнаружен разбившимся

Частный пассажирский самолет Bombardier Challenger 601, ранее пропавший с радаров, разбился в Мексике. Об этом сообщает издание Reforma со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что спасатели обнаружили обломки лайнера в горах мексиканского штата Коауила. Поиски самолета, по данным издания Vuelo, продолжались более 12 часов.

В результате происшествия погибли 14 человек — 11 пассажиров и три члена экипажа.

Кроме того, отмечается, что приложение FlightAware опубликовало ошибочную информацию о приземлении самолета, что спровоцировало дезинформацию в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Bombardier Challenger 601 перестал выходить на связь 5 мая около 19:00 (03:00 6 мая по московскому времени). По предварительной информации, пассажиры возвращались после посещения боя мексиканского боксера Сауля Альвареса.

Bombardier Challenger 600 — семейство пассажирских самолетов повышенной комфортабельности для деловой авиации. Их вместимость в зависимости от модели — до 19 человек.

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