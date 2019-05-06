Пассажирский самолет пропал в Мексике

Небольшой пассажирский самолет пропал с радаров в Мексике. Об этом пишет Telemundo 51.

По информации издания, Bombardier Challenger 601 перестал выходить на связь в штате Коауила на севере Мексики 5 мая около 19:00 (03:00 6 мая по московскому времени). Он направлялся из аэропорта Маккаран в американском Лас-Вегасе (штат Невада) в аэропорт Монтеррей (мексиканский штат Нуэво-Леон). В настоящее время ведутся поиски как на земле, так и с воздуха.

Сообщается, что на борту находились три члена экипажа и неустановленное число пассажиров. Указывается, что они возвращались после посещения боя мексиканского боксера Сауля Альвареса.

В то же время Info 7 передает, что воздушное судно разбилось. По информации телеканала, это произошло в горной местности, и власти пока не смогли добраться до обломков. Info 7 также сообщает, что на борту судна с номером N601VH, помимо экипажа, находились 11 человек.

Bombardier Challenger 600 — семейство пассажирских самолетов повышенной комфортабельности для деловой авиации. Их вместимость в зависимости от модели — до 19 человек.

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