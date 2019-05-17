Два Boeing-737 столкнулись в Чехии

Два самолета чешской авиакомпании Smartwings столкнулись в аэропорту Праги в Чехии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационную службу аэропорта.

Инцидент произошел, когда два Boeing 737-800 рулили к взлетно-посадочной полосе. Отмечается, что при столкновении самолеты задели крылья друг друга.

В общей сложности на обоих лайнерах было 278 пассажиров, никто из них не пострадал. Представители авиакомпании пересадили путешественников на другие самолеты Smartwings, и они отправились в пункты назначения.

В апреле два самолета столкнулись в аэропорту Ист-Мидлендс, расположенном в центральной Англии. Участниками инцидента стали авиалайнеры компаний Ryanair и Jet2. Столкновение произошло во время буксировки самолета Ryanair, который протаранил лайнер Jet2. Причиной случившегося стал сильный туман.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru