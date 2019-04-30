Путешествия
 
Последние новости
Появились подробности разгона путча в Венесуэле
Польша распечатала аварийные запасы нефти из-за России
Обвиняемые в многомиллионной взятке полицейские прятали имущество от конфискации
Российский депутат объяснил появление выписанной самому себе грамоты
Турция предсказала провал новейших американских истребителей F-35
Кровопролитная схватка серых китов и косаток попала на видео
Ярмольник стал счастливее после суда с ФСО
Напавшего на российскую школу подростка отправили лечиться
В США рассказали о каннибализации F-35
Новости партнеров

Два самолета столкнулись в английском аэропорту

Перейти в «Мою Ленту»

Два самолета столкнулись в аэропорту Ист Мидлендс, расположенном в центральной Англии. Об этом сообщает Mirror.

Участниками инцидента стали авиалайнеры компаний Ryanair и Jet2. Столкновение произошло во время буксировки самолета Ryanair, который своим крылом задел крыло стоявшего на стоянке лайнера Jet2. Причиной случившегося стал сильный туман.

В момент столкновения пассажиров на борту самолетов не было. Пострадавших в результате инцидента нет. Рейсы выполняются по расписанию.

Boeing 737-700 авиакомпании Ryanair использовался для тренировок и не совершал коммерческих перевозок. Комментариев от представителей Jet2 на данный момент не поступало.

Представители аэропорта заявили, что начали внутреннюю проверку.

В ноябре 2018 года в международном аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в Париже самолет компании Air France Airbus A330-200, который должен был вылететь на остров Сен-Мартен, столкнулся на рулежной дорожке с американским лайнером компании Delta Air Lines. Крыло самолета из США задело хвост французского Airbus. В результате инцидента никто не пострадал.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ryanair and Jet2 planes 'bump into each other' on runway
Бизнес-джет почти врезался в пассажирский самолет над Москвой
В аэропорту Парижа столкнулись пассажирские самолеты
Путешествия
Путешествия00:01Сегодня
SAINT LOUIS, SAINT-LOUIS, SENEGAL - 2010/04/09: Senegalese boy pretending to be a boxer. (Photo by Jorge Fernández/LightRocket via Getty Images)

«Вас тут убьют, как стемнеет»

Темная сторона Африки: как россияне очутились в Сенегале и чуть не погибли
13:25Сегодня

Названы лучшие приложения для бронирования туров

14:4729 апреля

Выяснена температура воды на популярных курортах в майские праздники

11:00Сегодня

Один из крупнейших покупателей Boeing 737 MAX нашел ему замену

Путешествия00:0520 апреля

«На месте лохов были мы»

Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
09:02Сегодня

Российским аэрофобам предложат обнять собак

15:2728 апреля

В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского

17:0429 апреля

Туристов предупредили о пробках и очередях в московских аэропортах

Путешествия00:0327 апреля
May 11, 2016 - Windhoek, Namibia - Night karaoke in the most popular bar in Windhoek, Namibia, on May 11, 2016. (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press)

Африканский налет

Лучшее пиво и мясо антилопы: зачем ехать в Намибию
19:4129 апреля

Сотрудники авиакомпании не пустили на борт подростка с аутизмом

13:5628 апреля

Французский пенсионер пересек Атлантику в бочке

15:1929 апреля

У Boeing 737 MAX обнаружили новые проблемы

Россия
Алексей Текслер «Они могут взорвать информационное поле»
Российские губернаторы начали массово лайкать и шарить. Ради чего они пришли в соцсети?
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
«Знаешь, сколько было ублюдков?»
 
Россиянка сломала ногу и шесть километров ползла до дома
Российский депутат объяснил появление выписанной самому себе грамоты
Россияне перестали понимать домашние задания своих детей и пошли к репетиторам
Россиянам предложили пожарить шашлыки в Т-34
Все материалы
Мир
Эра Рэйва
Япония встречает новую эпоху с двумя живыми императорами. Такого не было 200 лет
Курды атаковали турецкую базу в Алеппо
В Венесуэле ограничили доступ к соцсетям
«Русские должны оттуда убраться»
 
Свержение памятника Саддаму ХусейнуАрабский лев
Культ личности, репрессии и писаный кровью Коран: Ирак с Саддамом и без него
В США задумались о наемниках для свержения Мадуро
Армия Венесуэлы заявила о верности Мадуро
Все материалы
Бывший СССР
Оставили за кадром
Армения готова дружить с Россией. Что ей мешает?
Украинский суд отклонил мешавшие объявить победу Зеленского иски
Министр внутренних дел Украины Арсен АваковРазборки по-киевски
Пока украинцы выбирали президента, силовики бились друг с другом. Кому нужна эта война?
Зеленского объявили президентом Украины
Раскрыт процент желающих стать россиянами жителей ДНР и ЛНР
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
Команда Зеленского заявила о готовности отвечать на агрессию неожиданно
Все материалы
Экономика
Шаг вперед
Россия бросилась в погоню за главными экономиками мира. Китай уже позади
Белоруссия перестала принимать нефть из России
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
BMW построит свой первый завод в России
Энергетическая пропасть
Станет ли отраслевым прорывом программа модернизации ТЭС?
Третий крупнейший
«Трест Коксохиммонтаж» стал одним из генподрядчиков завода СПГ в Ленинградской области
Сбербанк решил сохранить низкие ставки по кредитам
Все материалы
Силовые структуры
Эхо войны
Это оружие спрятали десятки лет назад. Россияне случайно находят его в своих домах
Настоящие полковники
Пять офицеров ФСБ задержаны за вымогательство и взятки. В спецслужбе разгорается скандал
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российской судье вынесли приговор за попытку продать должность
Высокопоставленные силовики оказались под угрозой из-за дела Захарченко
Дагестанского министра сняли с самолета при попытке сбежать
Отравившего арестантов «Матросской Тишины» наркодилера поймали
Все материалы
Наука и техника
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Живая сталь
В России создали искусственный скелет. Он поднимет на ноги тысячи людей
Серьезный дядя
Толпы зомби, уничтоженная Америка и выжившие байкеры: Days Gone
В США объяснили появление «Мертвой руки» у СССР
В США рассказали о каннибализации F-35
Кабину B-2 Spirit показали изнутри
Раскрыта готовность C-500
Все материалы
Спорт
«Уж очень быстро бегают»
Эти клубы играют в футбол больше ста лет. За что «Тоттенхэм» и «Аякс» прозвали «евреями»?
РПЛ разрешила фанатам «Зенита» пронести оскорбительный баннер
Названа точная дата следующего боя Нурмагомедова
Агент Бэйла высказался о будущем футболиста в «Реале»
Олег Кононов«Кто может быть на месте Кононова? Любой»
Новый тренер не спас «Спартак». За провалы заплатили другие
Бразильские власти взялись за имущество Неймара
14-летняя российская фигуристка примерит образ героини «Игры престолов»
Все материалы
Культура
«Можно выпустить еще 1500 серий»
Когда «Игра престолов» закончится на самом деле?
Фрагмент картины «Вампир», 1895 Крик и поцелуй
Этот гений дружил с нацистами, думал о смерти и боялся сойти с ума: неизвестный Мунк
Чуть помедленнее, Тони
Marvel выпустил финальную серию «Мстителей». Оправдала ли она ожидания?
Оператор объяснился за слишком темный третий эпизод «Игры престолов»
Названы вероятные злодеи в продолжении «Мстителей»
Звезды «Игры престолов» ответили на глупые вопросы фанатов
Попавшая в аварию певица МакSим обратилась к поклонникам
Все материалы
Интернет и СМИ
Пикабушный бунт, клубничный и беспощадный
Как устроен «русский Reddit» и почему фанаты объявили ему войну
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Положи ее на спину
Два века назад женскую «истерию» лечили оргазмом. Почему это было жестоко и бессмысленно
Фотография туристки на фоне достопримечательности вызвала шквал критики в сети
Незадачливый ухажер выдал набор фактов о себе и рассмешил пользователей сети
Губы блогерши посинели из-за неудачной косметологической операции
Ведущий без спроса поцеловал женщину в эфире и разгневал зрителей и Шарлиз Терон
Все материалы
Ценности
«В любом обществе есть свои извращенцы и развратники»
Пока светские еврейки служат в армии и гуляют в клубах, ортодоксальные молятся и рожают
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Ким Чен ЫнХочу от тебя Ына
Как Ким Чен Ын перещеголял отца с дедом и стал самым стильным диктатором Северной Кореи
Королеву Испании уличили в подражании Меган Маркл
Легендарный журнал устроил пляжную фотосессию в мусульманском купальнике
Россияне снова стали покупать дорогие машины
Россияне пересели на премиальные машины
Все материалы
Путешествия
SAINT LOUIS, SAINT-LOUIS, SENEGAL - 2010/04/09: Senegalese boy pretending to be a boxer. (Photo by Jorge Fernández/LightRocket via Getty Images)«Вас тут убьют, как стемнеет»
Темная сторона Африки: как россияне очутились в Сенегале и чуть не погибли
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
May 11, 2016 - Windhoek, Namibia - Night karaoke in the most popular bar in Windhoek, Namibia, on May 11, 2016. (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press) Африканский налет
Лучшее пиво и мясо антилопы: зачем ехать в Намибию
Названы лучшие приложения для бронирования туров
Один из крупнейших покупателей Boeing 737 MAX нашел ему замену
Российским аэрофобам предложат обнять собак
Туристов предупредили о пробках и очередях в московских аэропортах
Все материалы
Из жизни
Мальчики на уроке чтения в школе Дозье, 1957 годПроклятый дом
В американском интернате больше ста лет пытали детей. Выжившим никто не верил
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Россияне поймали аномально большую воблу
Голодный крокодил убил пастуха
Грузовик рассыпал по проезжей части десятки тысяч долларов
В США два миллиона долларов остались без хозяина
Все материалы
Волги против Mini
Видео: советские машины против Mini и Porsche на ралли Монте-Карло! Что из этого вышло?
Сначала они были концептами
Как выглядели популярные модели на пути к серийному производству
Суперкроссоверы
Топ-10 самых быстрых кроссоверов в 2019 году
Полвека Porsche, впервые победившему в Ле-Мане
Все варианты легендарного Porsche 917
Российский инвестфонд воскресит проект гиперкара Lada
Кабриолет Aurus получил «парадные» настройки подвески
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus
Все материалы
Дом
Совершенно секретно
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Морда кирпичом
Что вы понимаете в архитектуре? Сложный тест
Россияне бросились скупать загородное жилье
Раскрыты данные о самой дорогой съемной квартире Москвы
Названы регионы России с самыми недобросовестными ипотечниками
Названа стоимость самых дешевых домов в Крыму
Все материалы