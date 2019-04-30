Жилье в Сочи резко подорожает

Средняя ставка посуточной аренды бюджетного жилья в Сочи летом и осенью 2019 года окажется выше показателей января-апреля, которые считаются низким сезоном, примерно в полтора раза. Об этом говорится в материалах агентства недвижимости «Мандарин» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В частности, в Лазаревском районе Сочи средняя ставка посуточной аренды к лету 2019 года вырастет до 2450 рублей за ночь. Согласно приведенным в исследовании данным, это на 56 процентов выше показателей низкого сезона..

В Хостинском, Центральном и Адлерском районах цены также существенно вырастут, отмечают в агентстве недвижимости. К началу высокого сезона показатели составят 2670 рублей, 2900 и 3000 рублей в сутки соответственно.

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Аналитики компании подчеркивают, что желающие минимизировать расходы на аренду жилья гости Сочи могут сэкономить от 200 до 400 рублей в сутки, выбирая объекты, удаленные от моря.

Ранее рост цен на долгосрочную аренду жилья на основных российских морских курортах, включая Сочи, спрогнозировали аналитики Domofond. По их данным, дороже всего съемные квартиры летом 2019 года обойдутся отдыхающим в Геленджике: ставки будут начинаться от 30,5 тысячи рублей в месяц. По прогнозу специалистов компании, съемное жилье в Ялте будет стоить от 27,8 тысячи, в Сочи — от 26,7 тысячи рублей в месяц.

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