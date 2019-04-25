Жилье на российских курортах резко подорожает

Аренда жилья на морских курортах России существенно подорожает к лету, в некоторых городах рост будет почти двукратным к апрельскому уровню. Об этом говорится в исследовании аналитиков Domofond (есть в редакции «Ленты.ру»).

Дороже всего съемные квартиры будут стоить в Геленджике — к июню 2019-го, по прогнозам аналитиков компании, цены на этом курорте вырастут на 93 процента, летом местные «однушки» будут сдаваться по 30,5 тысячи, «двушки» — по 49,9 тысячи рублей в месяц.

Высокие цены ожидаются также в Ялте и Сочи. Ялтинские квартиры подорожают на 40-52 процента, говорится в исследовании. Снять однокомнатную квартиру на этом курорте можно будет за 27,8 тысячи рублей в месяц, двухкомнатную — за 46,5 тысячи. В Сочи жилье подскочит в цене на 25-39 процентов, «однушки» будут стоить порядка 26,7 тысячи, «двушки» — 46,6 тысячи рублей в месяц.

Самые демократичные ставки аренды летом 2019 года ожидаются в Ейске. Несмотря на ожидаемый рост цен на уровне 28-29 процентов, квартиры в городе будут сдаваться по цене около 15 тысяч рублей в месяц.

Ранее аналитики «Мир квартир» составили собственный рейтинг российских курортов с самым дешевым съемным жильем на майские праздники. В 2019 году, по их прогнозам, самое доступное жилье будет предлагаться в Анапе и Туапсе — квартиры здесь будут сдаваться от 700 и 350 рублей в сутки соответственно.

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