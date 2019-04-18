Названо самое доступное место для отдыха на майские праздники

Самым доступным и популярным направлением для отдыха на майские праздники оказался Крым. Уже сейчас треть всех проданных билетов в России приходится на полуостров. Об этом заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко на полях Ялтинского международного экономического форума, передает в четверг, 18 апреля, РИА Новости.

Он отметив, что в начале мая на крымских курортах пройдет множество концертов — там выступят группа «Город 312», МОТ, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Игорь Саруханов и другие. Кроме того, в поселках Новый Свет и Коктебель соберутся на пленэры художники со всей России, а в город Судак съедутся танцоры — на недельный марафон Crimea Tango.

Волченко добавил, что на майские праздники в Феодосии откроется фестиваль воздушных шаров и фестиваль исторической реконструкции. Близ Бахчисарая пройдет крымско-татарский праздник Хыдырлез, а 9 мая во всех крупных городах готовят парады Победы.

Ранее сообщалось, что ставки краткосрочной аренды жилья в Крыму и Краснодарском крае на майские праздники не будут существенно отличаться от апрельского уровня.

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