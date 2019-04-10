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Названы самые подешевевшие направления для путешествий на майские праздники

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Эксперты онлайн-сервиса по поиску и бронированию авиабилетов Aviasales проанализировали майские бронирования в 2019 году и назвали направления, куда стало выгоднее летать относительно прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сильнее всего цены упали на билеты в Калугу, Владивосток, Эйлат и Бари. В Калугу билеты подешевели на пять процентов, в среднем до пяти тысяч рублей. За билеты во Владивосток нужно отдать 21,5 тысячи рублей, что на четыре процента дешевле, чем год назад.

Благодаря новому прямому рейсу авиакомпании «Победа» цены на билеты в итальянский город Бари снизились на 21 процент и составляют 21,5 тысячи рублей.

Еще одно заметно подешевевшее направление — израильский город Эйлат. Билеты туда стоят в среднем восемь тысяч рублей — цена снизилась на 13 процентов благодаря появившимся в продаже билетам на чартерные рейсы.

Среди других направлений с подешевевшими билетами аналитики выделяют Ульяновск, Омск и Киров. Средний чек в эти города подешевел на треть — стоимость билетов составляет от пяти до восьми тысяч рублей.

В марте специалисты Aviasales составили список самых выгодных направлений для путешествия в весенние месяцы. Самым подешевевшим направлением стал итальянский город Палермо. Стоимость авиабилетов в Палермо упала на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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