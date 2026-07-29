Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:13, 29 июля 2026Из жизни

Девушка выиграла в лотерею миллионы рублей с первой попытки

В США девушка из Северной Каролины выиграла в лотерею 100 тысяч долларов с первой попытки
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Magnific / Designed by Magnific

Жительница американского штата Северная Каролина выиграла в лотерею 100 тысяч долларов (7,8 миллиона рублей) с первой попытки. Об этом сообщает UPI.

Кала Джеффрис из города Гастония неожиданно решила сыграть в лотерею в первый раз в жизни, когда остановилась на автозаправке Will's Food Store. Для первой попытки девушка купила билет моментального розыгрыша лотереи Cash Payday. «Он сразу же привлек мое внимание», — объяснила американка.

Стерев защитный слой на билете, Джеффрис обнаружила, что разбогатела на 100 тысяч долларов. Она призналась, что сначала не поверила в такую невероятную удачу и даже думала, что неправильно разобрала цифры на билете.

Материалы по теме:
«Мы все сбиты с толку» Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
«Мы все сбиты с толку»Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
8 августа 2020
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Над одним из самых молодых миллиардеров США начался суд. Правда ли он устраивал оргии на Багамах и крал миллиарды?
Над одним из самых молодых миллиардеров США начался суд. Правда ли он устраивал оргии на Багамах и крал миллиарды?
23 октября 2023

Девушка заявила, что на выигранные деньги купит новую машину, а оставшееся потратит на оплату учебы.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас остается невостребованным лотерейный выигрыш в один миллион долларов (78,5 миллиона рублей). Розыгрыш прошел еще 2 февраля, но победитель так и не обратился за деньгами и потерял шанс получить их.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Земля очень важна». Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма, а после раскритиковал позицию НАТО по Украине
    Доходы государства от роста налогов оценили
    Возможный срок для Дурова и перспективы экстрадиции по делу о терроризме оценили
    Тому Крузу разбило сердце решение дочери отказаться от его фамилии
    Уиткофф и Кушнер впервые посетят Киев для переговоров по урегулированию конфликта
    Азербайджан помог в восстановлении критической инфраструктуры Украины
    Девушка выиграла в лотерею миллионы рублей с первой попытки
    Собчак призвала главу Северной Осетии остановить травлю женщин за внешний вид
    Необычное взаимодействие Трампа и Вэнса на похоронах попало на видео
    Европейская страна столкнется с острым дефицитом воды и аномальной жарой
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok