Названы самые выгодные направления для путешествий весной

Специалисты онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales составили список самых выгодных направлений для путешествия в весенние месяцы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Эксперты проанализировали среднюю стоимость авиабилетов, забронированных весной 2018 года, и сравнили их с показателями 2019 года.
Таким образом выяснилось, что самое подешевевшее направление — итальянский город Палермо. Стоимость авиабилетов в Палермо упала на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, и сейчас их можно приобрести за 14 тысяч рублей.
Также специалисты отметили испанский остров Тенерифе, слетать на который весной 2019 года будет дешевле на 18 процентов (около 23 тысяч рублей). Вдобавок эксперты посоветовали присмотреться к авиабилетам в Мюнхен. После снижения цены на 15 процентов их стоимость составляет около 10 тысяч рублей.
Помимо этого, среди популярных выгодных направлений Aviasales выделили Дубай, Анталью, Ереван, Париж и Прагу.
В январе специалисты онлайн-сервиса momondo.ru составили список самых бюджетных направлений для путешествий из России в 2019 году. Эксперты учли среднюю стоимость перелета, проживания и среднюю стоимость поездки на неделю. Самым выгодным направлением оказалась Армения.