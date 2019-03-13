Названы самые выгодные направления для путешествий весной

Специалисты онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales составили список самых выгодных направлений для путешествия в весенние месяцы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты проанализировали среднюю стоимость авиабилетов, забронированных весной 2018 года, и сравнили их с показателями 2019 года.

Таким образом выяснилось, что самое подешевевшее направление — итальянский город Палермо. Стоимость авиабилетов в Палермо упала на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, и сейчас их можно приобрести за 14 тысяч рублей.

Материалы по теме «Оставь пистолет, захвати пирожные» Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию

Также специалисты отметили испанский остров Тенерифе, слетать на который весной 2019 года будет дешевле на 18 процентов (около 23 тысяч рублей). Вдобавок эксперты посоветовали присмотреться к авиабилетам в Мюнхен. После снижения цены на 15 процентов их стоимость составляет около 10 тысяч рублей.

Помимо этого, среди популярных выгодных направлений Aviasales выделили Дубай, Анталью, Ереван, Париж и Прагу.

В январе специалисты онлайн-сервиса momondo.ru составили список самых бюджетных направлений для путешествий из России в 2019 году. Эксперты учли среднюю стоимость перелета, проживания и среднюю стоимость поездки на неделю. Самым выгодным направлением оказалась Армения.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!