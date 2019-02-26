В России подорожали авиабилеты

Цены на авиабилеты за декабрь — февраль по разным направлениям выросли на 5-33 процента. Это отмечают сервисы их электронной продажи, данные публикует во вторник, 26 февраля, «Коммерсантъ».

Перевозчики заявляют, что работают на грани себестоимости, и напоминают об ослаблении рубля. Эксперты говорят, что компаниям пришлось повысить цены, чтобы возместить выросшие расходы.

По информации Biletix, цены на российские рейсы поднялись на 17 процентов (с 11,4 тысячи до 13,4 тысячи рублей), на международные — на 23 процента (с 18,3 тысячи до 27,3 тысячи рублей). У Aviasales цифры меньше: на 7 процентов внутри страны (до 7,4 тысячи) и на 5 процентов — за рубеж (до 47 тысяч). Худшие показатели приводит сервис OneTwoTrip — 33 и 18 процентов соответственно.

Сильнее всего подорожали рейсы из Москвы в Симферополь, Ростов-на-Дону и Самару. На международных направлениях резкий скачок наблюдается на маршрутах Москва — Барселона и Петербург — Бангкок.

Некоторые билеты подешевели, добавляет газета. К примеру, из Москвы в Петербург и из Краснодара в Тюмень.

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