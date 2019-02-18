Американские авиакомпании признали бесполых пассажиров

Американские авиакомпании предоставят пассажирам, не признающим себя ни мужчинами, ни женщинами, возможность не выбирать один из этих двух вариантов при бронировании авиабилетов. Об этом сообщает Independent.

Перевозчики American, Delta, United, Southwest, Alaska and JetBlue вскоре изменят процесс оформления билетов, и в графе «пол» путешественники смогут выбрать «не определен» или «не указан». Так, например, представительница компании United Андреа Хиллер рассказала, что теперь в графе появится четыре обозначения: F для female (женский — прим. «Ленты.ру»), M для male (мужской — прим. «Ленты.ру»), U для undisclosed (не указан — прим. «Ленты.ру») и X для unspecified (не определен — прим. «Ленты.ру»).

Представители American Airlines пояснили, что приняли такое решение, чтобы сделать компанию более инклюзивной и доступной для широкого круга клиентов. «Это серьезный шаг в пользу гендерквиров, который позволит им не сталкиваться с несоответствием между информацией в билете и их самоопределением», — рассказал сотрудник департамента по правам человека Бек Бэйли, добавив, что это нововведение поможет квирам испытывать меньше стресса.

Новый стандарт, утвержденный Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) как рекомендация, вступит в силу с 1 июня 2019 года.

В августе 2018 года женщина-трансгендер Ленор Херрем пожаловалась, что представители WestJet публично оскорбили ее из-за снимка в паспорте. Канадка собиралась лететь внутренним рейсом к родственникам, но столкнулась с трудностями при посадке на борт: сотрудница авиакомпании смутилась из-за фотографии в удостоверении личности, которая была сделана пять лет назад, когда Херрем еще была мужчиной.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!