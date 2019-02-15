Названы лучшие дни недели для бронирования отелей и авиабилетов

Туристический онлайн-сервис Expedia and Airlines Reporting Corporation сравнил цены на жилье и авиабилеты и выяснил самое выгодное время для бронирования путешествия. Полный отчет представлен на официальном сайте сервиса.

Так, специалисты выяснили, что лучше всего бронировать отели в пятницу, поскольку цены в этот день недели значительно ниже, чем в другие.

Также, согласно исследованию, авиабилеты выгоднее всего покупать как минимум за три недели до поездки. Эксперты отметили, что существует распространенное заблуждение, будто билеты следует бронировать в середине недели. На самом деле это не так. По их мнению, лучшее время для бронирования авиабилетов — выходные дни.

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Помимо этого, эксперты сообщили, что путешественники могут сэкономить около 10 процентов на стоимости авиабилетов, выбирая рейсы, вылетающие в четверг или пятницу.

В сентябре 2018 года онлайн-сервис путешествий «Туту.ру» назвал месяцы, в которые туристам будет выгоднее всего приобретать авиабилеты. Оказалось, что самое выгодное время для бронирования авиабилетов — март. В этот период авиабилет туда-обратно в среднем обходится в 24 135 рублей. Вторую позицию занял февраль, в этом месяце перелет будет стоить 24 278 рублей.

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