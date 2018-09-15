Обозначен предел стоимости жилья на главном курорте Крыма

Стоимость жилья для массового потребителя в Ялте — главном курортном городе Крыма — не должна превышать 40 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов, сообщается на сайте правительства республики.

«Моя позиция принципиальна: жилье в Ялте не должно стоить больше 40 тысяч рублей за квадратный метр, в первую очередь для того, чтобы ялтинцы могли решить свои жилищные проблемы. В частности это касается тех, кто проживает в аварийном фонде, и льготных категорий граждан», — сказал Аксенов на очередном заседании архитектурно-градостроительного совета региона.

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Глава Крыма отметил, что решению квартирного вопроса жителей Ялты будет уделено основное внимание при реализации плана застройки города. Аксенов также поручил провести полную инвентаризацию земельных участков на курорте.

Ранее в сентябре были названы города Крыма с высокодоходной недвижимостью. Топ возглавил Симферополь — по подсчетам аналитиков, среднестатистическая квартира в столице региона при сдаче в аренду приносит владельцу доход на уровне 8,3 процента годовых и окупается за 12 лет. Второе место занял Севастополь, третье — Керчь.

По данным портала «Мир квартир», имеющимся в распоряжении редакции, в среднем квартира в строящемся доме в Крыму на данный момент стоит 4,8 миллиона рублей.

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