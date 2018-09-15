Обозначен предел стоимости жилья на главном курорте Крыма

Стоимость жилья для массового потребителя в Ялте — главном курортном городе Крыма — не должна превышать 40 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов, сообщается на сайте правительства республики.
«Моя позиция принципиальна: жилье в Ялте не должно стоить больше 40 тысяч рублей за квадратный метр, в первую очередь для того, чтобы ялтинцы могли решить свои жилищные проблемы. В частности это касается тех, кто проживает в аварийном фонде, и льготных категорий граждан», — сказал Аксенов на очередном заседании архитектурно-градостроительного совета региона.
Глава Крыма отметил, что решению квартирного вопроса жителей Ялты будет уделено основное внимание при реализации плана застройки города. Аксенов также поручил провести полную инвентаризацию земельных участков на курорте.
Ранее в сентябре были названы города Крыма с высокодоходной недвижимостью. Топ возглавил Симферополь — по подсчетам аналитиков, среднестатистическая квартира в столице региона при сдаче в аренду приносит владельцу доход на уровне 8,3 процента годовых и окупается за 12 лет. Второе место занял Севастополь, третье — Керчь.
По данным портала «Мир квартир», имеющимся в распоряжении редакции, в среднем квартира в строящемся доме в Крыму на данный момент стоит 4,8 миллиона рублей.