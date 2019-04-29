Выяснена температура воды на популярных курортах в майские праздники

Гидрометцентр России опубликовал прогноз температуры воды в морях на самых популярных курортах России и мира. Об этом сообщает «Российская газета».

В районе Сочи температура воды в Черном море составит около плюс 11 градусов, на южном побережье Крыма — плюс десять градусов. В Болгарии, на курорте Варна, температура воды составляет плюс 9,6 градуса.

На средиземноморских побережьях Италии и Греции температура воды поднялась до плюс 16 градусов, Турции и Кипра — плюс 18 градусов, в Барселоне — плюс 15 градусов. Самое теплое Средиземное море в Тель-Авиве — плюс 19 градусов. Температура воды на побережье Атлантического океана в Португалии — плюс 14 градусов.

Самая комфортная для купальщиков температура воды ожидается в майские праздники на курортах Юго-Восточной Азии: на юге Вьетнама — плюс 29 градусов, в Таиланде — до плюс 30 градусов.

Гидрометцентр отмечает, что в центре России после короткого периода почти летней жары погода вернулась к климатической норме. Температура воды в Москве-реке — плюс восемь градусов.

Ранее в апреле стало известно, что за год средняя стоимость отдыха в России в майские праздники повысилась чуть более чем на 50 процентов, c 23 до 35 тысяч рублей. Туры по России приобрели четыре процента туристов. Самым популярным направлением за пределами России в мае 2019 года стала Турция, где праздники проведут 58 процентов российских туристов. Десять процентов отдыхающих предпочли Тунис, восемь — Кипр, по три процента — Таиланд, Египет и ОАЭ.

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