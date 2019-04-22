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Названа стоимость самого дорогого авиаперелета из России на майские праздники

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Онлайн-сервис бронирования авиабилетов Biletix определил стоимость самого дорогого авиабилета, приобретенного россиянами на майские празднике. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выяснилось, что дороже всего одному из российских туристов обошелся билет в бизнес-класс на рейс Санкт-Петербург — Нью-Йорк и обратно (он стоил 139 тысяч рублей). На втором месте оказался авиаперелет туда-обратно из Москвы в Манилу (107 тысяч рублей).

Кроме того, эксперты определили самые популярные направления на майские праздники среди россиян, летающих бизнес-классом. Большинство из них отправятся на Бали, в Кельн, Мюнхен, Баку и на Мальдивы.

Ранее в апреле специалисты назвали самое доступное место отдыха на майские праздники — им оказался Крым. По словам министра курортов и туризма региона Вадима Волченко, уже к середине апреля треть всех проданных билетов в России пришлась на полуостров.

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