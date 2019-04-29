Названы самые недорогие туры на майские праздники

За год отдых в России в майские праздники подорожал почти на 50 процентов, c 23 до 35 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Самый дорогой тур по России обошелся туристам (поездка четверых взрослых с двумя детьми на неделю в трехзвездочный отель в Адлере) в 128 439 рублей. В Адлер отправится и покупатель самого дешевого тура: турист проведет пять ночей в трехзвездочном отеле за чуть менее чем девять тысяч рублей. Всего туры по России приобрели 4 процента туристов, планирующих отдохнуть в майские праздники.

За пределами России самым популярным направлением остается Турция (туда собираются отправиться 58 процентов туристов). Десять процентов отдыхающих проведет время в Тунисе, восемь процентов — на Кипре, по три процента — в Таиланде, Египте и ОАЭ. Средняя стоимость зарубежных туров на майские праздники тоже возросла — с 62 до 80 тысяч рублей. Самый дорогой турпакет, приобретенный россиянами, обошелся им почти в 800 тысяч рублей (двое взрослых с ребенком проведут 15 ночей в пятизвездочном отеле all inclusive на Мальдивах). Самый дешевый тур стоил около 15 тысяч рублей — семь ночей в апартаментах на Крите без питания для одного человека.

В середине апреля стала известна цена самого дорогого авиабилета, купленного российскими туристами на майские праздники. Таковым оказался билет бизнес-класса из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк и обратно: его стоимость составила 139 тысяч рублей. Вторую строчку рейтинга занял авиаперелет туда-обратно из Москвы в Манилу по цене 107 тысяч рублей.

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