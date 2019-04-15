Названы лучшие маршруты для путешествий на машине

Британский туроператор Trailfinders составил список самых живописных дорожных маршрутов мира. Рейтинг приводит издание Express.

На первом месте среди лучших дорог для путешествий на автомобиле оказалось шоссе номер 1 в Калифорнии, США. За ним последовал знаменитый австралийский маршрут вдоль восточного побережья от Сиднея до Брисбена.

Третью позицию заняла так называемая «Дорога Садов» (Garden Route) в ЮАР продолжительностью 300 километров, на четвертом месте оказалась «Великая океанская дорога» (The Great Ocean Road) в австралийском штате Виктория.

Замкнула пятерку лучших дорожных маршрутов легендарная Route 66, проходящая через всю территорию США по диагонали.

В сентябре 2018 года онлайн-сервис путешествий проанализировал хештеги в Instagram и назвал самые популярные дороги для поездок на машине. Лидирующую позицию заняла автодорога Route 66 в США, которая начинается в Чикаго, проходит через несколько штатов и заканчивается в Санта-Монике в Калифорнии.

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