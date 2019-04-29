Туристов предупредили о пробках и очередях в московских аэропортах

По данным экспертов туристического сервиса Aviasales, самым напряженным днем московского аэроузла нынешней весной станет 30 апреля. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы сервиса в понедельник, 29 апреля.

На 30 апреля приходится дата вылета 20 процентов пассажиров, забронировавших билеты в предпраздничный период — с 26 апреля по 1 мая. Туристов предупреждают о пробках на дорогах и очередях в терминалах на регистрацию, сдачу багажа, паспортный контроль и таможенный досмотр. Путешественникам рекомендуют прибывать в аэропорты заранее, не менее чем за три часа до вылета, и пользоваться онлайн-регистрацией для быстрого получения посадочного талона.

Самые большие очереди ожидаются у стоек регистрации на рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь и Махачкалу, а также в зарубежные города — Париж, Стамбул, Прагу, Тбилиси и Ереван.

Ранее в апреле стало известно, что за год отдых в России в майские праздники подорожал почти на 50 процентов, c 23 до 35 тысяч рублей. Всего туры по России в этот период времени приобрели четыре процента туристов. За пределами России самым популярным направлением в майские праздники будет Турция, куда отправятся 58 процентов туристов. Десять процентов путешественников из России отдохнет в Тунисе, восемь процентов выбрали Кипр, по три процента — Таиланд, Египет и ОАЭ.

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