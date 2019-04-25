Найден способ вычислить российского туриста в толпе отдыхающих

Онлайн-сервис бронирования авиабилетов Aviasales рассказал, как вычислить российского туриста среди других отдыхающих по его чемодану. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как выяснили специалисты, россияне всегда самостоятельно обматывают сумки пленкой, чтобы сэкономить. Кроме того, многие путешественники из России часто кладут в чемодан кипятильник, поскольку он компактнее чайника и позволяет заварить чай или отварить сосиски где угодно.

Также россияне берут с собой сигареты, потому что не хотят переплачивать за них в другой стране, и пакеты из супермаркетов, чтобы убирать в них испачкавшуюся одежду.

Вдобавок туристы-соотечественники признались, что любят брать в отпуск собственную еду, например колбасу, гречку, хлеб, печенье и семечки.

Ранее в апреле онлайн-сервис бронирования отелей Ostrovok провел опрос среди россиян и выяснил, что туристы привозят с собой в номера отелей. Оказалось, что 16 процентов россиян приезжают в отпуск с собственной едой, причем мужчины больше обеспокоены этим вопросом, чем женщины. Также 67 процентов россиян привозят в отель лекарства.

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