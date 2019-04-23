Назван процент берущих с собой еду в отели россиян

Онлайн-сервис бронирования отелей Ostrovok.ru провел опрос среди россиян и выяснил, что туристы привозят с собой в номера гостиниц. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что 16 процентов россиян приезжают в отпуск с собственной едой, причем мужчины больше обеспокоены этим вопросом, чем женщины.

Кроме того, 67 процентов опрошенных всегда привозят в отель свои лекарства, а 21 процент респондентов — тапочки.

Помимо этого, российские туристы заселяются в отель с собственным полотенцем (16 процентов опрошенных), феном (15 процентов), чаем или кофе (14 процентов), халатом (8 процентов), штопором (7 процентов), кипятильником (6 процентов) и постельным бельем (2 процента).

В декабре 2018 года Ostrovok.ru провел опрос, в ходе которого выяснилось, что 13 процентов россиян забывали в гостиницах свои секс-игрушки. Чаще всего россияне оставляют в отеле одежду и обувь — за этот вариант проголосовало 30 процентов. На втором месте в рейтинге самых забываемых вещей была техника.

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