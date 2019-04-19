Названы самые раздражающие привычки туристов из России

Российский сервис бронирования авиабилетов Biletix провел опрос среди путешественников и выяснил, какие скверные черты отличают российских туристов. Результаты исследования поступили в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Оказалось, что худшей чертой, присущей россиянам, считают пристрастие к алкоголю. За этот вариант проголосовали 20 процентов респондентов.

На вторую позицию попали недоброжелательность и неумение улыбаться окружающим (13 процентов голосов). Третье место отдали варианту «невнимательность к местным традициям и обычаям» (12 процентов).

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Кроме того, в списке оказались высокомерие по отношению к другим туристам, грубость в общении с персоналом, неряшливость, склонность скандалить по любому поводу, желание всеми способами продемонстрировать свое богатство и привлечь внимание, неумение одеваться соответственно обстановке.

Вдобавок исследование показало, что более половины опрошенных считают, что нельзя найти оправдание неподобающему поведению россиян за границей. Также 64 процента респондентов уверены, что сами никогда не были «плохими туристами» в отпуске.

Ранее в апреле эксперты онлайн-сервиса Biletix назвали «худших» в мире туристов: ими оказались россияне, китайцы и американцы.

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