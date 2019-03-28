Россияне перечислили самые раздражающие поступки пассажиров в самолетах

Онлайн-сервис поиска и бронирования авиабилетов Aviasales провел опрос и выяснил, какие факторы больше всего раздражает россиян, путешествующих самолетом. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие 60 тысяч человек, и большинство из них (75 процентов) признались, что они выходят из себя из-за невоспитанных детей, которые могут стучать по спинке кресла, разбрасывать еду или смотреть фильм без наушников в самолете.

Кроме того, 57 процентов респондентов сообщили, что не любят, когда рядом с ними сидит тучный пассажир, который постоянно просится в туалет. 47 процентов путешественников раздражаются из-за громко храпящих попутчиков, мешающих им уснуть.

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Туристов расстраивают также опоздание на рейс, длинные очереди на таможенном контроле, аплодисменты при посадке, турбулентность и отсутствие курицы или рыбы среди предлагаемых в полете блюд.

В феврале авиапассажиры всего мира перечислили поступки соседей, которые раздражали их больше всего во время перелетов. Выяснилось, что многие ненавидят детей, играющих в чересчур громкие видеоигры, и пассажиров, сидящих в хвосте самолета, но пытающихся первыми пробраться к выходу после посадки.

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