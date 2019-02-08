Раскрыты самые раздражающие поступки пассажиров в самолете

Авиапассажиры перечислили поступки соседей, которые раздражали их больше всего во время перелетов. Их слова приводит Daily Mail.

Выяснилось, что многие ненавидят детей, играющих в чересчур громкие видеоигры, пассажиров, сидящих в хвосте самолета, но пытающихся первыми пробраться к выходу после посадки, а также людей, которые читают чужую книгу через плечо соседа.

В список неприятностей на борту также включили эгоистов, которые занимают сразу оба подлокотника, и тех, кто, засыпая, кладет голову на плечо рядом сидящего человека.

Материалы по теме Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг

Бывшая стюардесса рассказала о случае, когда одна из пассажирок принялась менять подгузник своему ребенку прямо на откидном столике впереди стоящего кресла, несмотря на то, что все туалеты были свободны.

Некоторые также отметили непрекращающиеся разговоры туристов, путешествующих группой, и аплодисменты в адрес пилота при приземлении.

В декабре 2018 года эксперт по этикету Джо Брайант провел опрос среди двух тысяч британцев и составил список главных раздражителей пассажиров в аэропорту. Самой распространенной причиной недовольства туристов стали пассажиры, которые пытаются влезть без очереди. За этот вариант проголосовали 57 процентов опрошенных.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!