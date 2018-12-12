Названы главные раздражители пассажиров в аэропорту

Эксперт по этикету Джо Брайант (Jo Bryant) провел опрос среди двух тысяч британцев и составил список главных раздражителей пассажиров в аэропорту. Об этом сообщает Daily Mail.

Самой распространенной причиной недовольства туристов стали пассажиры, которые пытаются влезть без очереди. За этот вариант проголосовали 57 процентов опрошенных.

На второй строчке рейтинга оказались путешественники, которые кладут свои сумки на кресла в зале ожидания (41 процент). Далее следует привычка людей задерживать очередь на контроле из-за неподготовленного под рукой паспорта (38 процентов). На четвертом месте — путешественники, которые не понимают правила безопасности или не следуют им (38 процентов), на пятом — туристы с перегруженным чемоданом, которым приходится переупаковывать вещи и задерживать людей в очереди (34 процента).

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Помимо этого, в список раздражителей вошли бегающие по аэропорту пассажиры и туристы, которые по ошибке забирают чужой багаж. Также опрошенных выводит из себя очередь, образующаяся перед посадкой на рейс.

В ноябре онлайн-сервис путешествий Momondo провел опрос и выяснил, что сильнее всего раздражает российских туристов в отпуске. Самой распространенной причиной недовольства стали неряшливые попутчики, сопровождающие людей в путешествии.

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