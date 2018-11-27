Названы главные раздражители россиян в отпуске

Онлайн-сервис путешествий Momondo провел опрос и выяснил, что сильнее всего раздражает российских туристов в отпуске. Об этом сообщает «РИА Новости».

Самой распространенной причиной недовольства стали неряшливые попутчики, сопровождающие людей в путешествии. За этот вариант проголосовал 41 процент россиян.

На втором месте среди главных раздражителей россиян оказались неблагодарные туристы (37 процентов), которые не выражают признательности за организацию поездки.

Также треть респондентов (35 процентов) призналась, что их возмущают безответственные попутчики, из-за которых приходится менять маршрут.

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В октябре онлайн-сервис путешествий Ostrovok.ru выяснил, что сильнее всего раздражает российских туристов в отелях. Большинство женщин опроса признали самым неприятным фактором невежливость персонала (26 процентов), а большинство путешествующих мужчин в первую очередь обеспокоены высокой слышимостью в номере (28 процентов).

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