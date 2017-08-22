Российские туристы отказались отдыхать без интернета и алкоголя

Почти треть российских туристов не могут обойтись на отдыхе без интернета. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает Turizm.ru.

В ходе опроса, проведенного порталом, 27 процентов его участников заявили, что не мыслят отпуск без доступа к сети. Кроме того, 14 процентам путешественников необходим алкоголь.

Также выяснилось, что 12 процентам на отдыхе нужен фен, 8 процентам — автомобиль, а 6 процентам — утюг. В то же время 30 процентов респондентов признались, что во время отпуска им ничего не требуется.

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Опрос был проведен в период с 25 июля по 14 августа. Число принявших участие в исследовании граждан не уточняется.

В апреле текущего года россияне в ходе опроса турсервиса momondo рассказали о критериях идеального отпуска. В частности, большинство туристов заявили, что лучшим попутчиком для путешествий считают возлюбленного или супруга.

В декабре 2016-го стало известно, что главными составляющими удачной поездки путешественники назвали вкусную местную кухню и хорошую погоду.