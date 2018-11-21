Выяснено отношение россиян к другим россиянам в отпуске

Онлайн-сервис путешествий Momondo провел исследование и выяснил, как россияне реагируют, встретив соотечественников за границей. Об этом сообщает РИА Новости.

Оказалось, что 11 процентов опрошенных избегают общения с другими россиянами в отпуске. Из них шесть процентов сослались на то, что не хотят болтать с незнакомыми людьми. Три процента заявили, что предпочитают общение с иностранцами. Два процента признались, что вообще переходят на другой язык, чтобы соотечественники не узнали, что они из России.

18 процентов респондентов рассказали, что они рады общению с другими россиянами в зарубежных странах. Еще 13 процентов признались, что при встрече с российскими туристами улыбаются им, но не начинают диалог.

Почти половина россиян нейтрально относятся к соотечественникам за границей, но вступают в беседу, если только те сами проявляют инициативу.

Результаты исследования, участие в котором приняли более 26 тысяч человек из 26 стран, также показали, что приветливее всех к своим соотечественникам относятся индусы — 43 процента жителей Индии начинают разговор с индийскими туристами заграницей. А, например, самими необщительными оказались финны, среди которых всего девять процентов готовы пойти на диалог с соотечественниками.

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В ноябре стало известно, что пятая часть россиян отказалась от летнего отпуска из-за нехватки средств. Оказалось, что 18 процентов опрошенных никуда не поехали, так как у них не было денег на путешествие. 24 процента респондентов провели свой летний отпуск на даче или садовом участке.

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