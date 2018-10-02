Испугавшиеся обвала рубля россияне массово отправились за границу

Сотрудники российского онлайн-сервиса Biletix выяснили, что россияне начали заранее скупать авиабилеты на новогодние каникулы, и связали это с нестабильным курсом валют. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как указывается в исследовании, уровень ранних продаж авиабилетов за границу на период предстоящих новогодних праздников значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил показатели последних трех лет. В прошлом году доля проданных в январе-сентябре авиабилетов на новогодние праздники за границу составляла 58 процентов, в текущем — 67 процентов. А доля российских направлений снизилась с 42 процентов до 33 процентов.

«В этом году доля ранних продаж на новогодние праздники за границу значительно выросла, на девять процентов. Скорее всего, это связано с повышенной волатильностью валюты и желанием россиян застраховаться от дальнейшего подорожания авиабилетов», — прокомментировал коммерческий директор Biletix Игорь Константинов.

Также специалисты назвали самые популярные у россиян направления на период новогодних праздников. Ими оказались Сочи, Тель-Авив, Симферополь, Бангкок, Прага, Дубай, Дели, Калининград, Тбилиси и Стамбул.

В августе онлайн-сервис путешествий «Туту.ру» определил, в какие города осенью 2018 года можно слетать выгоднее, чем в аналогичный период прошлого года. Самыми подешевевшими рейсами в Европу оказались Москва — Варна (дешевле на 37 процентов по сравнению с осенью 2017 года), Москва — Бургас (дешевле на 32 процента) и Москва — Берлин (дешевле на 27 процентов).

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