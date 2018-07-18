Выявлены различия в туристических предпочтениях мужчин и женщин

Онлайн-сервис путешествий «Туту.ру» изучил туристические предпочтения мужчин и женщин и составил рейтинги их любимых направлений. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты проанализировали все проданные билеты в период с июля 2017-го по июль 2018 года и выяснили, что самым «женским» можно назвать маршрут Москва — Рим (62 процента от всех пассажиров — женщины). Чуть меньше (61 процент пассажиров-женщин) выбирали перелеты из Челябинска в Сочи, из Москвы в Израиль и Лондон, а также из Санкт-Петербурга в Салехард. В «женский» топ по большей части попали курортные города, в которых можно купаться и загорать (Сочи, Тель-Авив, Батуми, Анапа, Анталья, Дубай, Одесса, Барселона, Ницца).

«Самым мужским» лидером оказался рейс из Москвы в Душанбе (среди пассажиров 75 процентов — мужчины). Также популярными направлениями у мужчин стали Екатеринбург — Красноярск (71 процент мужчин), Екатеринбург — Самара (71 процент мужчин) и Иркутск — Бодайбо (67 процентов).

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Ранее в июле эксперты онлайн-сервиса для поиска авиабилетов Skyscanner провели опрос и выяснили, в какую страну россияне захотели поехать больше всего после чемпионата мира по футболу 2018 года. На первом месте среди наиболее желаемых туристических направлений оказалась Исландия — за нее проголосовали 20 процентов опрошенных.

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