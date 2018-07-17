Россияне массово захотели поехать в самую популярную в Instagram страну

Эксперты онлайн-сервиса для поиска авиабилетов Skyscanner провели опрос и выяснили, в какую страну россияне захотели поехать больше всего после чемпионата мира по футболу 2018 года.

На первом месте среди наиболее желаемых туристических направлений оказалась Исландия — за нее проголосовало 20 процентов опрошенных. За ней последовали Бразилия (18 процентов), Мексика (16 процентов) и Австралия (12 процентов).

Материалы по теме Долби мой лед Что манит туристов в самое загадочное место Европы

Также в десятку вошли Хорватия (8 процентов), Перу (7,5 процента), Нигерия (4,5 процента) и Иран (2,3 процента).

Материалы по теме «Да он же нас сейчас изнасилует» Москвички отправились на край света и выжили

Ранее в июне Исландию признали наиболее фотографируемой в мире страной и составили список мест и явлений, которые лучше всего выкладывать в Instagram и которые могут принести множество подписчиков. Эксперты отметили северное сияние, исландский термальный источник Blue Lagoon (Голубая Лагуна) с необычным цветом воды, ледник Йёкюльсаурлоун и знаменитый Черный пляж на южном побережье Исландии. Также в список самых инстаграмных точек страны вошла ледяная пещера Скафтафетль.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!