Названы самые невоспитанные туристы в мире

Эксперты онлайн-сервиса по поиску и бронированию авиационных и железнодорожных билетов Biletix назвали «худших» в мире туристов: ими оказались россияне, китайцы и американцы. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На вопрос «Считаете ли вы россиян вежливыми и воспитанными туристами?» отрицательно ответили 44 процента опрошенных, а положительный ответ дали 33 процента респондентов. Причем невоспитанными россиян считают не только иностранцы, но и отдыхающие соотечественники.

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Выяснилось, что россияне раздражают иностранцев привычкой с разбега прыгать в бассейн и закапывать окурки в песок на пляже, а китайцы — тем, что громко разговаривают и медленно передвигаются.

Самыми вежливыми туристами опрошенные назвали японцев, немцев и французов.

В январе почти две трети опрошенных жителей Германии заявили, что больше всего их раздражают туристы из России. Главными факторами неприязни к россиянам они назвали шум, производимый туристами (60 процентов), пристрастие к алкоголю (56 процентов) и к селфи (24 процента), а также грубое поведение (38 процентов).

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