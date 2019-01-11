Немцы признались в массовой неприязни к российским туристам

Почти две трети жителей Германии заявили, что больше всего их раздражают туристы из России. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на данные опроса онлайн-платформы ab-in-den-urlaub.
Главными факторами неприязни к россиянам они назвали шум, производимый туристами (60 процентов), пристрастие к алкоголю (56 процентов) и к селфи (24 процента), а также грубое поведение (38 процентов).
Вторыми в антирейтинге немцев оказались англичане. Они мешают отдыхать 58 процентам гражданам Германии из-за злоупотребления алкоголем. Кроме того, немцев раздражает привычка англичан занимать пляжные лежаки.
В 2017 году сообщалось, что поток российских путешественников в Германию вырос почти на четверть по сравнению с предыдущим годом.
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